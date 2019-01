Ton van Genugten wint laatste etappe Dakar, Gerard de Rooy kan niet stunten maar blijft derde

PISCO - Geen wonder voor Team De Rooy tijdens de laatste etappe, maar wel een etappewinst. Ton van Genugten was de snelste tijdens de tiende en laatste Dakar-etappe van dit jaar. Gerard de Rooy was iets langzamer en kon het gat met de Kamaz-coureurs niet verkleinen. Hij eindigt daarom als derde in het algemeen klassement.

In een relatief korte etappe gebeurde er weinig spetterends. Niemand zat vast of had pech, maar Ton van Genugten wist het gaspedaal goed te vinden. De trucker, die al meermaals pech had deze Dakar-rally, pakte dan toch nog zijn tweede etappewinst. Voor Gerard de Rooy was het dus onbegonnen werk. De trucker uit Son moest meer dan een uur goedmaken op Nikolaev, maar daarvoor had de Rus dan wel technische mankementen voor nodig. Dat gebeurde dus niet.

Tijdens de 112 kilometer lange etappe eindigde Maurik van den Heuvel nog net voor Gerard de Rooy. Van den Heuvel was met een vierde plek net wat trager dan Van Genugten, Loprais en Sotnikov. Eduard Nikolaev werd de grote winnaar bij de trucks, hij is de winnaar van deze Dakar-rally.

Auto

Erik van Loon werd op deze laatste dag zestiende. De coureur uit Reusel wilde nog graag een top tien-klassering halen, maar het mocht niet zo zijn. Veel pech en weinig successen. Zo is deze Dakar van Van Loon wellicht wel te typeren. Wouter Rosegaar was al een aantal dagen geleden uitgevallen.

Na de val van gisteren, kon Mark Tielemans vandaag niet meer rijden. Daarom was Brabander Edwin Straver de gevierde man. Hij won namelijk het kistklassement. Paul Spierings werd over het algeheel gezien de best presterende Brabantse motorrijder. De coureur uit Sint-Michielsgestel bekroonde dat door ook vandaag de snelste Brabander te zijn. Marcel Snijders is het ook nog eens gelukt om de rally uit te rijden. Snijders heeft al dagen een gescheurde kruisband, maar het is hem toch gelukt om door te gaan tot het bittere eind.

