Kistrijder Edwin Straver barst in tranen uit na einde Dakar-rally: 'Ik ben zo blij' Edwin Straver.

LIMA - Voor een paar Brabantse motorrijders zit de Dakar-rally van 2019 erop. Edwin Straver werd eerste in het kistklassement, al had hij daar wel het nodige geluk bij, aangezien de eigenlijke kistklassementsleider, Mark Tielemans, woensdag uitviel. Straver was tot tranen geroerd, toen hij voorbij de finish kwam.

Geschreven door Job Willemse

Daar werd hij opgevangen door zijn familie en de kistrijder hield het niet meer droog. "Ik loop nu al te janken, ik ben zo blij!", zo vertelde Straver direct na afloop. Later meer.