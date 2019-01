Gerard de Rooy tevreden met derde plek in Dakar, 'we hoeven ons nergens voor te schamen'

LIMA - Geen teleurstelling, maar juist een tevreden gevoel bij Gerard de Rooy. Waar de trucker gisteren nog direct na de finish 'even moest afkoelen', is hij nu na de laatste etappe juist heel realistisch. "Het was een zware Dakar-rally. We hoeven ons nergens voor te schamen."

Dat zegt De Rooy direct na afloop van de tiende etappe. De Dakar-rally zit er dus op, met een derde eindklassering als resultaat. "Daarmee mogen we niet klagen. Ik heb wel een tevreden gevoel. We hebben een zware rally gehad met veel pech." De Rooy vindt dat zijn team zich de tweede week goed heeft herpakt. In een matige eerste week voerde pech de boventoon.

"We hoeven ons nergens voor te schamen. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen, maar we hadden technische pech en daardoor is dat gekomen. Daar moet je nu vrede mee hebben."

Etappewinst is pleister op de wond voor Van Genugten

Van Genugten was de snelste tijdens de laatste etappe, voor de tweede keer deze Dakar-rally. "Ja, dat is wel een pleister op de wond. Maar meer is het ook niet. Mooi dat we er zijn."