Hoe het bijna misging met de Merwedebrug [TIJDLIJN]

Vooraf is het handig om uit te leggen dat de 55 jaar oude Merwedebrug een belangrijke brug is. De brug tussen Gorinchem in Zuid-Holland en Sleeuwijk in Noord-Brabant wordt intensief gebruikt: er rijden elke dag 18.000 vrachtwagens over heen. Sluiting heeft dan ook grote gevolgen. Als die moeten omrijden, kost dat naar schatting een half miljoen euro per dag.





EEN TIJDLIJN

Half juli 2016 – Onderzoek naar de belasting van de Merwedebrug door Rijkswaterstaat in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO en meetploegen.

3 oktober 2016 – Uitslag van de eerste meetresultaten zijn dusdanig dat er actie vereist is.

4 oktober 2016 – Vrachtverkeer boven de 50 ton mag niet meer over de Merwedebrug. Vastgesteld is dat meer inspectie van de brug nodig is.





Vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton wordt omgeleid. (Archieffoto)





Scheurtjes ontdekt

– TNO belt naar Rijkswaterstaat. Boodschap: een verbinding op de brug is erg slecht. Er zijn haarscheurtjes ontdekt in de draagbalken van de brug. TNO en Rijkswaterstaat bespreken hun zorgen en welke opties er zijn.

Conclusie 1: Er is nog tijd om de inspectieresultaten door te rekenen. TNO gaat een zogeheten “scheurgroeianalyse” te maken. Hiermee kan de restlevensduur van de brug worden bepaald.

Conclusie 2: Al het vrachtverkeer moet van de brug worden geweerd. Het risico op het scheuren van een verbinding is te groot. Als die bezwijkt is er schade aan de brug en loopt het verkeer risico’s.

Geprobeerd wordt collega’s op managementniveau bij Rijkswaterstaat te bereiken, maar dat lukt niet.

10 oktober 23:55 – Er wordt contact gelegd met een onderhoudsdeskundige collega van het district West-Nederland Zuid om de nijpende situatie te overleggen.





Zes dagen levensduur

11 oktober 01:30 – TNO is klaar met het doorrekenen van de inspectieresultaten. Conclusie: de zuidelijke boog van de brug heeft nog een restlevensduur van zes dagen. TNO geeft aan geen vertrouwen in de verbinding te hebben.

02:45 – Een bijeenkomst in de verkeerscentrale in Rhoon over de situatie op de Merwedebrug.

03:30 – Tweede vergadering van Rijkswaterstaat in Rhoon.

04:00 – Besluit wordt genomen de Merwedebrug per direct te sluiten voor vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton. Besluit om voor de ochtendspits omleidingsroutes in te stellen wordt genomen. Inspectie Leefomgeving en Transport en politie worden benaderd.

04:30 – Conclusie wordt getrokken dat een volledig verbod voor vrachtwagens voor de ochtendspits niet haalbaar is. Onder andere door het ontbreken van de juiste borden.

05:30 – De directeur van Rijkswaterstaat wordt op de hoogte gebracht. De baas wil het besluit aanvankelijk terugdraaien omdat hij beter inzicht wil in de achtergrond en maatschappelijke effecten. Omdat de maatregelen al zichtbaar zijn en er al een bericht over de noodzaak is gecommuniceerd, kan het besluit niet worden teruggedraaid.

07:00 - Verkeersminister Schultz van Haegen krijgt bericht over de sluiting.









Kamervragen

13 oktober – Kamervragen aan de minister over de burg.

14 oktober 10:30 – Eerste versie van herstelscenario’s klaar.

Half oktober – eerste kwartaal 2017 – Zwakste verbindingen van de brug worden als eerste aangepakt. Ze zijn zo verzwakt door scheurvorming dat ze meteen versterkt moeten worden. In totaal moesten 48 verbindingen van de brug worden verstevigd met stalen platen.

December - Brug weer open voor zwaar verkeer.



Deze tijdlijn is gemaakt op basis van een onderzoek van adviesbureau Berenschot.



