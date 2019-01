Criminaliteit stijgt opvallend in Brabantse dorpen en steden

EINDHOVEN - In zestien Brabantse gemeenten zijn de misdaadcijfers vorig jaar gestegen. Eindhoven en Helmond hadden met een golf aan straatroven te maken. En Baarle-Nassau is de 'veiligste' plek. Die opvallende trends komen naar voren uit de politiecijfers die donderdag zijn gepubliceerd.

In de hele provincie daalde het totaal aantal geregistreerde misdrijven van ruim 117.000 (in 2017) naar ruim 110.00 vorig jaar. Die trend is al een paar jaar zichtbaar. Maar het gaat dus niet overal de goede kant uit.

Volgen de jongste politiecijfers nam het aantal geregistreerde misdrijven vorig jaar toe in Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cranendonck, Dongen, Gilze en Rijen, Grave, Halderberge, Heeze-Leende, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Meierijstad, Sint Anthonis, Uden, Vught, en Waalre. De stijging is soms klein maar hij is er wel.

Woninginbraken

De oorzaken van die stijging lopen uiteen. In Uden was er een inbraakgolf. 123 huizen waren doelwit van inbrekers, tegen 76 huizen een jaar eerder. In Hilvarenbeek steeg het aantal woninginbraken van 12 naar 41. Maar in Brabant als totaal daalde het cijfer juist.

Ter vergelijking. In Eindhoven waren er vorig jaar 880 woninginbraken, minder dan het jaar er voor. Ook hier is duidelijk dat het van plaats tot plaats verschilt. Een groep inbrekers die verhuist of in de cel zit kan het verschil maken.

Fietsendieven

Dat geldt ook voor fietsendieven. In Grave nam het aantal fietsendiefstallen toe van 20 naar 50. Een piek was er ook in Tilburg: 2165 fietsen verdwenen er daar. Het jaar er voor waren dat er nog 1825.

Maar in 2018 werden er in de hele provincie bij elkaar genomen toch minder fietsen gejat. Ook hier, lokale verschillen.

Straatroven

Andere opvallende trends: er waren vorig jaar 90 straatroven in Eindhoven, tegen 53 het jaar er voor. Dat geld ook voor het aantal overvallen in Eindhoven dat van 20 naar 40 steeg. Eerder werd daar nog geconstateerd dat het aantal straatroven daalde.

Dat slechte nieuws komt ook uit Helmond. Het aantal straatroven steeg daar van 4 naar 28.

'The place to be'

Opmerkelijk ook dat 'de misdaad' (licht) gestegen is in Sint Anthonis dat zo'n beetje bekend staat als het veiligste dorp van Brabant. Maar nu even niet. Gemeten naar de laatste misdaadcijfers is Baarle- Nassau de 'veiligste' plek.

Als je je afvraagt hoe Brabant het landelijk doet? We staan op de derde plaats na Zuid Holland en Noord Holland met de hoogste misdaadcijfers. Zeeland is het 'veiligst'.

Cijfers

De politiecijfers wijken ieder jaar iets af van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat later dit jaar met de eigen cijfers komt. Waardoor dat verschil wordt veroorzaakt is onbekend. Maar de trends zijn hetzelfde: de misdaadcijfers dalen sinds de eeuwwisseling, hoewel het er deze keer op lijkt dat die daling stabiliseert.