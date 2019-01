Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Achterkamertjespolitiek rond camping De Zwarte Bergen in Bergeijk, raadsleden stappen boos op Achter gesloten deuren vergaderen

BERGEIJK - De fractie van de Lokale Partij Bergeijk is donderdagavond opgestapt uit een besloten vergadering over de toekomst van camping de Zwarte Bergen. De vergadering was niet toegankelijk voor publiek en journalisten. Bovendien is de raadsleden geheimhouding opgelegd over wat er besproken is. De Lokale Partij Bergeijk hekelt de gang van zaken en spreekt van achterkamertjespolitiek.

Geschreven door Rene van Hoof

De toekomst van camping de Zwarte Bergen houdt de gemoederen behoorlijk bezig in Bergeijk. De huidige campinggasten zitten in onzekerheid over hoe lang ze er nog kunnen verblijven. De nieuwe eigenaar wil met de camping stoppen en er honderden arbeidsmigranten gaan huisvesten. Dat idee stuit op veel weerstand bij de bevolking.

Onbeschoft Raadslid Bart Verhagen van de Lokale Partij heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. Hij spreekt van achterkamertjes en geheimzinnig gedoe: "Vooral richting de burger vind ik dit buitengewoon onbeschoft, dit moeten we eigenlijk niet laten gebeuren. Dit is ook een duidelijk signaal van ons aan andere raadsleden, doe het gewoon transparant en doe het eerlijk." Verhagen zegt dat hij nog begrip zou hebben gehad voor beslotenheid en geheimhouding als het over cijfers was gegaan: "Maar ons is geheimhouding opgelegd over het dossier Zwarte Bergen." Hoe het verder gaat met de camping blijft voorlopig nog onduidelijk.