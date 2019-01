Onze 5 weekendtips: biertje hier, vlogje daar

Lancering Coffee connaisseur, moi? in Breda (zaterdag)

Je zou het bij het lezen van de naam misschien niet denken maar ‘Coffee connaisseur, moi?’ is een bier. En niet zomaar eentje. Dutch Bargain liet twaalf artiesten een bier bedenken. ‘Coffee connaisseur, moi?’ is de eerste van die twaalf.

Je kan zaterdag om 15.00 uur deze stout proberen en meteen de kunstwerken van de artiesten bekijken. De lancering en expositie is in Stadsgallerij Breda, Oude Vest 34 en is gratis te bezoeken. De Stadsgallerij ligt in het centrum van de stad. Het ligt op een klein kwartier lopen van het station. In de buurt zijn verschillende parkplaatsen.

Vollemaanwandeling in Nationaal Park De Groote Peel (zaterdag)

Volle maan blijft iets bijzonders, zeker als je in het volle licht van de maan door de natuur kan dwalen. Zaterdagavond kan je precies dat doen in Nationaal Park De Groote Peel. Een gids van Staatsbosbeheer leidt je rond. Meelopen kost € 8,50 voor volwassenen en € 6,- per kind. Je kan online reserveren via: www.staatsbosbeheer.nl/pelenvollemaan

De excursie begint om 19.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Het startpunt is bij de ingang van het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 in Ospel. Er is daar voldoende parkeerplaats.

9e Internationale Open Valkenwaardse Snertkampioenschap (zaterdag)

Staan familie en vrienden in de rij als je erwtensoep hebt gemaakt? Misschien moet je dan eens een gooi doen naar het kampioenschap in Valkenswaard. Zaterdagmiddag kan je vanaf 15.00 uur met jouw snert langs de jury in Café in de Swaen. Via de site kan je je inschrijven. Deelname is gratis maar je betaalt natuurlijk wel de ingrediënten van je eigen snert.

Niet alleen voor de jury is er snert, je kan ook als publiek een lepeltje (of meer) mee-eten. Café in de Swaen zit aan de Markt 51 in Valkenswaard. Dat is in het centrum. Je auto kan je onder meer op de parkeerplaatsen Kloosterplein en Carillonplein kwijt. Bus 317 en 318 brengen je vanaf Eindhoven naar de Markt in Valkenswaard.

Er is ook een cameraploeg van Zinderend Zuiden bij dus kan je maandag vanaf 18.12 uur nagenieten van het Snertkampioenschap.

Workshop Vloggen in Eindhoven (zondag)

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en helemaal klaar om nu eens zelf te vloggen in plaats van vlogs te kijken? Dan kan je wel wat handige tips gebruiken. In Eindhoven is er zondag een workshop voor kinderen waar je allerlei handigheidjes leert.

De workshop is in de bibliotheek (Emmasingel 22) en kost 45 euro. Deze zondag is de eerste lesdag. Twee weken later is het tweede deel. De workshop begint om 13.00 uur en duurt 2,5 uur. De bibliotheek ligt in het centrum van de stad, op een kleine tien minuten lopen van het station. Parkeren kan in de buurt in een van de parkeergarages.

Deep Sound Experience in Breda (zondag)

Misschien nog wel avontuurlijker dan vloggen, is proefkonijn zijn. Proefkonijnen zijn precies wat Dyane en Judith zoeken. Ze willen bekijken hoe elektronische muziek de zintuigelijke ervaring verdiept. Dat doen ze door een yin yogales.

Voor 5 euro kan je meedoen aan het experiment. Het is in Podium Bloos, Speelhuislaan 153 in Breda. Dat is te voet vanaf het staion in een goed kwartier te doen. Je kan ook met de auto komen. Die kan je in de buurt kwijt maar let op: sinds een maandje is het betaald parkeren.

Tips?

Organiseer je zelf een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week. Het heeft voor Rutger ook gewerkt!