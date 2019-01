Gedumpte hondjes Jos en Els hebben een nieuw baasje: 'Ze verdienen nog een paar goede jaren'

Ellen Goedhart van het asiel kan het zich nog goed herinneren. De hondjes werden in de avond bij het asiel binnengebracht. De vinder van de beestjes, Jos, had nog anderhalf uur op een bankje gezeten ernaast. Hij hoopte dat de eigenaar buiten het winkelcentrum boodschappen aan het doen was en de dieren binnen had vastgebonden tegen de kou. Niets bleek minder waar. De eigenaar liet zich niet zien. Dus ontfermde Ellen zich over de hondjes.

LEES OOK: 'Ze zijn gewoon gedumpt', Jos wachtte tevergeefs anderhalf uur op baasje van gevonden hondjes

Ze kregen meteen een naam. Jos, naar de vinder, en Els, naar de vindplaats. Ze zagen er goed verzorgd uit en dus dacht Ellen dat de eigenaar zich binnen de kortste keren zou melden.

"Eerst dacht ik dat dat nooit lang kon duren. Het komt wel vaker voor dat mensen met hun hondje ergens gaan winkelen en dan vergeten dat ze de hond mee hebben genomen. Na een paar uur gaan ze dan wel bellen. Maar bij deze twee heeft zich niemand meer gemeld dus we gaan ervan uit dat ze moedwillig zijn achtergelaten."

Andere mensen hadden wel een vermoeden. "Onmiddellijk stond de telefoon roodgloeiend", vertelt Ellen. Ook via de mail en op social media lieten tientallen mensen weten van wie de hondjes zouden zijn. Maar niemand belde om ze op te eisen en dus zat er niets anders op dan de wettelijk twee weken te wachten en dan op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar.





'Altijd iemand thuis'

"Iedereen wilde ze wel hebben", zegt Ellen. Dagenlang informeerden mensen naar de hondjes maar met het verstrijken van de tijd nam de aandacht af. De nieuwe eigenaar Jos en Els hield echter vol en is een zeer geschikte kandidaat, volgens Ellen.

"Dit gezin heeft al meer kleine hondjes en ze wonen ergens waar altijd iemand thuis is. Zo is er altijd aandacht voor Jos en Els. En ook heel belangrijk, ze wilden de hondjes samen houden.Voor ons ook echt van belang".

gedumpt

Ook al werkt Ellen in een asiel, het blijft elke keer weer moeilijk te verkroppen dat mensen dieren gewoon maar achterlaten. "In dit geval zijn ze in elk geval nog op een plek achtergelaten waarvan de eigenaar wist dat ze gevonden zouden worden. De meeste mensen die van hun dier of dieren af willen die bellen gewoon netjes en betalen dan afstandskosten". Of dat in dit geval nou net het probleem was weet Ellen niet. "Het blijft hoe dan ook triest."

De nieuwe eigenaar van Jos en Els werd ook gegrepen door het verhaal. "Het liet mij gewoon niet los", vertelt hij. "We hebben meer oude hondjes en die verdienen ook nog een paar goede jaren. Dat wil ik Jos en Els ook graag geven. Op de vraag of hij zichzelf al op de bank ziet zitten met Jos en Els antwoordt hij volmondig ja. "De hele week al eigenlijk. En nu eindelijk voor het eggie!"