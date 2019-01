Om afvaldumping tegen te gaan moet er meer duidelijkheid komen bij milieustraten, zegt provincie

DEN BOSCH - De regels en openingstijden van milieustraten in Brabant moeten meer op elkaar worden afgestemd. Dat zegt provinciebestuurder Johan van den Hout. De onduidelijkheid bevordert volgens hem het illegaal dumpen van afval.

Het weggooien van afval in de natuur en op straat is een groot probleem. Omroep Brabant toonde dat deze maand aan met een afvalmeldpunt waar Brabanders in 10 dagen tijd ruim 2200 plekken meldden waar illegaal afval was gestort.

'Probleem dat erg leeft'

"De resultaten van het meldpunt maken duidelijk dat het probleem erg leeft", zegt Van den Hout. Hij denkt dat het meldpunt helpt om gemeentebesturen ervan te overtuigen dat het beter moet bij de milieustraten"

Zo komt het vaak voor dat mensen aan de gesloten deur staan bij een milieustraat of niet het goede pasje hebben. En dat is volgens de provinciebestuurder de kans groot dat het grof huisvuil of het tuinafval ergens anders wordt weggegooid.

Publiekscampagne

Statenlid Femke Dingemans van D66 is ook geschrokken van de enorme hoeveelheid meldingen van afval bij Omroep Brabant. Je kunt wel hoge boetes uitdelen als je mensen betrapt, maar dan is het kwaad volgens Dingemans al geschied. Je moet het vooral proberen te voorkomen. "Mensen moet leren dat het echt niet kan om afval zomaar ergens te storten."

Dingemans drong daarom vrijdag in Provinciale Staten opnieuw aan op een publiekscampagne tegen illegaal afval. Daar wordt in het provinciehuis al anderhalf jaar over gepraat en dat duurt haar te lang. Provinciebestuurder Van den Hout belooft dat die campagne in april van start gaat.

Niet eenvoudig

Voor die tijd hoopt hij samen met alle Brabantse gemeenten meer eenduidigheid te krijgen "We willen in de publiekscampagne met een heldere boodschap komen." Eenvoudig wordt het niet voor de provinciebestuurder. Want de milieustraten zijn van de gemeente en de provincie heeft er dus uiteindelijk niks over te zeggen.