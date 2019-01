Deel dit artikel:













Ruim 80 medewerkers ASML in Veldhoven doen mee aan 24 uursstaking Stakende ASML-medewerkers worden toegesproken door de vakbonden (foto: Raoul Cartens)

VELDHOVEN - Drie lange tafels vol met broodjes geven aan dat de vakbonden rekening houden met een hoge opkomst aan ASML-medewerkers die komen staken. Het worden er uiteindelijk ruim tachtig die naar 't Techniekhuys in Veldhoven komen om zich in te schrijven voor de 24 uursstaking bij de chipmachinefabrikant. Ook bij ASML groeit de onvrede over het uitblijven van een cao voor de metaalsector, waar werkgevers en vakbonden inmiddels maandenlang over ruziën.

Geschreven door Raoul Cartens

De oproep van de vakbonden om mee te doen aan de 24 uursstaking was pas donderdagmiddag naar het personeel gestuurd. Door het pas zo laat aan te kondigen wilden de bonden voorkomen dat ASML naar de rechter zou stappen om de staking te laten verbieden. Vorige week gebeurde dit ook bij een aangekondigde staking bij VDL Nedcar in Born, waarbij de rechter in Maastricht de actie verbood.



Generatiepact

De vakbonden willen een cao met onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent en goede regelingen om werk en privé te kunnen combineren. Onderdeel van de eisen is ook een generatiepact, zodat meer jongeren een vaste baan krijgen en oudere werknemers gezond de eindstreep kunnen halen en hun kennis kunnen overdragen. De cao Metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in de grootmetaal, diverse VDL-bedrijven, Stork, ASML, Fokker, DAF, Siemens, Scania en Ardagh.