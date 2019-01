Auto uit de sloot getakeld bij knooppunt Empel [FILMPJE]

EMPEL - Een auto vloog vrijdagmiddag uit de bocht op de A2 bij knooppunt Empel en belandde in een sloot naast de weg. Rijkswaterstaat had er een hele kluif aan om de auto weer op vier wielen te zetten.

Of er iemand gewond is geraakt bij het ongeluk is niet bekend. Wel verschenen er beelden van de ongewone bergingswerkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoerde.





File neemt af

De A2 vanuit Utrecht richting Waalwijk (A59) was enige tijd dicht, maar is inmiddels weer vrijgegeven. De file neemt dus weer af.