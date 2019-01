NAC-trainer Mitchell van der Gaag baalt van ontbreken supporters bij laatste training

"Het is jammer dat de supporters niet kunnen komen", zegt Van der Gaag. "Dat geeft toch een boost voor je elftal en de steun die dat uitstraalt is alleen maar goed voor de groep. Ik snap de reden van de clubs en KNVB wel, maar dan alsnog vind ik het jammer."

Ook NAC-speler Pelé van Anholt, die één seizoen voor Willem II speelde, vindt het jammer dat het nu zo rustig is op het trainingscomplex van de Bredanaars. "Persoonlijk vind ik dat wel jammer, ja. Het is een derby en het leeft hier echt. Je wilt dan ook dat het druk is tijdens de laatste training. Nu mag dat dan niet, maar de supporters geven normaal dan nog wel net dat extra tintje en het gevoel dat we echt moeten. Dat is er nu ook, maar het zou mooier zijn om dat met de fans te delen."

Van der Gaag heeft woensdagavond geen fles wijn opengetrokken nadat bekend werd dat Willem II spits Fran Sol had verkocht aan Dynamo Kiev. "Het is natuurlijk wel een aderlating voor Willem II, maar er gaat daar nu een andere jongen spelen die zijn kans wil grijpen. Wij benaderen de wedstrijd nu niet anders. Als wij gaan denken dat het nu gaat lukken omdat hun topscorer weg is, dan zou dat een verkeerd signaal zijn."

Spanning

De trainer merkt wel aan zijn spelers dat de spanning begint toe te nemen. "De spelers gaan zich dan net wat anders gedragen en dan moeten wij als technische staf even ingrijpen. Maar dat gaat eigenlijk wel goed."

Van Anholt verwacht als oud-Willem II'er geen warm welkom, al zal het allemaal ook wel weer meevallen met de reacties van het Tilburgse publiek, denkt de rechtsback. Speciaal wordt de wedstrijd niet voor hem. "Ik heb er een jaartje gespeeld, dus dan is het niet super speciaal. Het is leuk om wat oud teamgenoten tegen te komen, maar het zou anders zijn als ik daar al tien jaar had gespeeld."

Mitchell van der Gaag kan weer beschikken over Gervane Kastaneer en Anouar Kali. Het duo was er de afgelopen maanden niet bij, maar als alles goed verloopt op de laatste training, zullen zij mee afreizen naar Tilburg.