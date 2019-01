NAC heeft eindelijk beet: PSV'er Ramon Pascal Lundqvist is tweede versterking

BREDA - Mitchell van der Gaag mag vrijdag een nieuwe speler verwelkomen op de training van NAC. PSV'er Ramon Pascal Lundqvist maakt namelijk de overstap naar de nummer zeventien van de eredivisie. De Zweed speelde in Eindhoven zijn wedstrijden bij Jong PSV, maar mag zich nu gaan opmaken voor een degradatiestrijd in de eredivisie.

De Zweedse technicus kwam tot dusverre tot slechts veertien speelminuten op het hoogste niveau in Nederland. PSV haalde hem in de zomer van 2013 naar Nederland, maar tot een echte doorbraak kwam het niet. Lundqvist speelde zijn wedstrijd vooral bij Jong PSV. Ook dit seizoen. In de Keuken Kampioen Divisie kwam hij dit seizoen tot zeventien wedstrijden, waarin hij zeven keer het net vond en zes keer aangever was.

LEES OOK: NAC traint voor derby tegen Willem II achter gesloten deuren, club bang voor afsteken vuurwerk

In het bekertoernooi speelde Lundqvist wel twee keer mee met de hoofdmacht van PSV. Tegen de amateurs van Excelsior Maassluis maakte hij zijn eerste en enige treffer in het eerste van de Eindhovense koploper. Maar bij het beloftenelftal was hij dus al zeven keer trefzeker, waaronder de winnende in een knotsgek duel met Roda JC.

Bekijk de goal van Lundqvist tegen Excelsior Maassluis hier na 8.50 minuut.

Bekijk de goal van Lundqvist tegen Roda JC na 4.25 minuut en lees verder.

Blessures

De 21-jarige Lundqvist heeft ook niet al te veel geluk gehad bij PSV. Zo raakte de Zweed in het seizoen 2016-2017 zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij de gehele tweede seizoenshelft aan de kant stond. Ook het seizoen daarop had Lundqvist klachten aan de knie, de andere knie weliswaar, maar ook toen zat zijn seizoen er begin maart al op.

Zelf is Lundqvist blij met de transfer naar NAC. "Het is voor mij mooi dat het rond is gekomen met NAC. Er was wat interesse van andere clubs, maar ik heb met mijn hart voor NAC gekozen. Ik ben nu op het moment aangekomen in mijn carrière dat ik zoveel mogelijk wedstrijden op het hoogste niveau wil spelen. In Breda zie ik veel kansen om mezelf te ontwikkelen en kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen aan de prestaties van het elftal."

Als alle papieren voor vrijdagmiddag 12.00 uur in orde zijn, zal Lundqvist aankomende zondag zijn debuut voor NAC kunnen maken tijdens de derby met Willem II. Dat duel wordt om 12.15 uur gespeeld.

LEES OOK: 'Willen in elke linie versterking', Mitchell van der Gaag erkent dat NAC druk bezig is met transfers

LEES OOK: Mitchell van der Gaag versterkt NAC-verdediging met oude bekende