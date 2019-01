Deel dit artikel:













'Willen in elke linie versterking', Mitchell van der Gaag erkent dat NAC druk bezig is met transfers NAC-trainer Mitchell van der Gaag (foto: VI Images).

ATAMARÍA - De transfermarkt is weer open en NAC is druk bezig om de selectie te versterken. De nummer zeventien van de Eredivisie heeft voor het komend halfjaar al de beschikking over Khalid Karami, die op Nieuwjaarsdag werd vastgelegd. Maar daarmee is de selectie nog niet compleet, stelt trainer Mitchell van der Gaag.

Geschreven door Job Willemse

“Je wilt natuurlijk de selectie weer zo snel mogelijk op orde hebben”, zegt de 46-jarige oefenmeester vanuit Atamaría. In die Spaanse plaats maakt NAC zich klaar voor de tweede seizoenshelft. Van der Gaag behoort sinds november tot het technisch hart van NAC en speurt samen met onder meer Pierre van Hooijdonk naar versterkingen. Tot op heden dus alleen nog met het resultaat dat Karami wordt gehuurd, maar NAC zit niet stil. LEES OOK: 'Rasvoetballer' Anouar Kali haat het om langs de lijn te staan, maar is op de weg terug Wandelgangen

Verschillende namen doen de rondte in de wandelgangen. Zo zou NAC al akkoord zijn met Australisch international Alex Gersbach, zo meldde BN DeStem eerder. Verder zou de club ook geïnteresseerd zijn in PSV’er Ramon Pascal Lundqvist. Van der Gaag wil niet ingaan op namen, maar geeft toe dat januari een onrustige transfermaand kan gaan worden voor zijn ploeg. “We zijn druk bezig, maar er is nog geen witte rook. We willen het liefst in elke linie een versterking hebben.” Tekst gaat verder onder de tweet. Uitgaande transfers

Afgaande van wat er binnenkomt bij NAC, zullen er wellicht ook nog spelers vertrekken uit de huidige spelersgroep, zo stelt Van der Gaag. De club nam de afgelopen weken al afscheid van Olivier Rommens (naar TOP Oss) en Robbie Haemhouts (gestopt), maar daar zouden deze maand zomaar nog wat namen bij kunnen komen. In de Engelse media wordt gespeculeerd dat linksback Greg Leigh weleens een transfer kan gaan maken naar de Engelse League One, de competitie waar NAC hem afgelopen zomer vandaan haalde. LEES OOK: Mitchell van der Gaag versterkt NAC-verdediging met oude bekende NAC hervat op 20 januari de competitie weer met een uitwedstrijd bij aartsrivaal Willem II. Van der Gaag heeft het idee dat zijn ploeg er goed op staat. "Als je dit trainingskamp vergelijkt met dat van afgelopen zomer, dan zijn we echt gegroeid. Als team, maar ook in de kwaliteit en de manier van spelen. Het is lastig in te schatten op hoeveel procent we zitten, aangezien er nu nog geen spanning en druk op staat. Dat zal komende week veranderen."