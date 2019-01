'NAC-fans moeten inzien dat wij trouwe fans zijn', Willem II-NAC is meer dan een burenruzie

Heb je al spanningen voor de wedstrijd?

“Het begint nu wel te komen, ja. Ik kijk er enorm naar uit. Het is wel een lekker potje om zo mee te beginnen net na de winterstop. Aan de motivatie zal het niet kunnen liggen.”

Heb je haatgevoelens richting NAC?

“Ik heb weinig met NAC en ik zou het niet erg vinden als ze degraderen, maar ik haat de club niet. Ik vind de supporters van NAC af en toe wat arrogant overkomen als ze het hebben over hun eigen supporters en de liters bier die ze drinken. Daar heb ik allemaal niet zo veel mee.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Donis Avdijaj scoorde in de heenwedstrijd (foto: VI Images).

Als je een speler van NAC moest kiezen voor Willem II, dan zou dat…?

“Mitchell Te Vrede zijn. Willem II zoekt nog een spits na het vertrek van Fran Sol. Hij laat bij NAC zien dat hij kan scoren en voor dit niveau is het een prima spits.”

De mooiste Willem II – NAC was voor jou…?

“Dat is natuurlijk de finale van de play-offs in 2016 toen we NAC met 3-1 versloegen en daardoor in de eredivisie bleven en NAC in de eerste divisie hielden. De belangen waren natuurlijk gigantisch. Dat duel staat nog op mijn netvlies gebrand.”

Welke waarheid moeten de NAC-supporters onder ogen zien?

“De NAC-supporters moeten eens inzien dat het Willem II-publiek enthousiaster en trouwer is dan dat zij denken. Als je kijkt naar de sfeer in het stadion, dat is de laatste jaren echt verbeterd. Ook bij uitwedstrijden steunen we de club telkens met een vol uitvak, dat is echt uniek.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Heel het seizoen bij Willem II op de tribune en degraderen of heel het seizoen bij NAC op de tribune en Willem II in de eredivisie houden.

“Dat laatste trek ik echt niet. Ik zit liever met m’n vrienden op de tribune bij Willem II en dat we degraderen. Dat heb ik al wel eens meegemaakt en dat overleven we ook wel weer. Maar gezelligheid staat voorop bij het voetbal, het resultaat komt daarna wel.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Geen betekenis meer spelen in het Nederlandse voetbal, of een fusie aangaan met NAC.

“Zo’n fusie gaat echt nooit gebeuren! Nogmaals: het resultaat is niet altijd leidend. Het moet wel je club blijven en dat is niet meer als er iets dergelijks zou gebeuren.”

Wat voor wedstrijd verwacht je?

“Ik durf het echt niet te zeggen. Ik denk dat wij meer kwaliteit hebben en daarom voorspel ik een 3-1 zege voor Willem II. Maar het kan echt alle kanten op.”

