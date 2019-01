Deel dit artikel:













Vijftienjarige toneelschrijver Koen maakt zijn debuut in het theater Toneelschrijver Koen vlak voor de voorstelling

HILVARENBEEK - Vlak voor de voorstelling in cultureelcentrum Elckerlyk in Hilvarenbeek hoort de vijftienjarige Koen van Oort hoeveel mensen er in de zaal zitten bij zijn debuut voorstelling. Tweehonderd, de zaal is bijna uitverkocht!. Hij slaat zijn handen voor zijn gezicht en lacht. Even is hij nerveus voor wat komen gaat.

Geschreven door Rene van Hoof

Verhalen schrijven, dat doet hij al lang. Koen uit Biest-Houtakker: "Ja ik vind het gewoon heel erg leuk om verhalen te schrijven. En ik kwam een keer op een idee en dacht: laat ik het meteen eens uitschrijven als een toneel variant." In het hoofd

Echt moeilijk vond hij het schrijven van het toneelstuk 'Het Mysterieuze huis' niet: "Nou ja als ik eenmaal een idee heb dan werk ik het vrij snel uit, dus dan is het wel makkelijk. Eigenlijk zou bijna iedereen het wel kunnen doen. Ik ben vooral lang bezig geweest met het idee verwerken in mijn hoofd en dan moet ik het nog opschrijven. Schoonmaakbedrijf

Het verhaal gaat over een groepje kinderen die op kamp gaan, vertelt Koen: "Maar in werkelijk moeten ze gaan werken voor een slechte zakenvrouw die een deal heeft gesloten met een Roemeens schoonmaakbedrijf. Daarvoor moeten ze dus een jaar gaan schrobben in Roemenië en daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten." Dankzij goede contacten met theaterschool Hilvarenbeek kwam het idee om het toneelstuk, waarin ook veel muziek zit, uit te voeren in het theater in Hilvarenbeek. Gezien de volle zaal en het applaus dat Koen en de acteurs en jeugdige muzikanten ten deel viel, lijkt het debuut geslaagd. De jonge toneelschrijver wil zeker doorgaan met het schrijven van verhalen. Dus wie weet, horen we later nog veel meer van Koen van Oort!