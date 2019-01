Deel dit artikel:













'Ook in Tilburg draait alles om NAC', rotondes in Tilburg kleuren geel-zwart in aanloop naar derby Geel-zwarte borden op rotondes in Tilburg. (Foto: Twitter)

TILBURG - Over en weer ludieke acties, speldenprikken en steken onder water. In de aanloop naar dé Brabantse derby tussen Willem II-NAC is het traditie geworden dat ook beide supportersgroepen elkaar de loef proberen af te steken.

Geschreven door Corné Verschuren

Zaterdagochtend kleurden de verkeersborden op de rotondes in Tilburg geel-zwart. De boodschap was duidelijk: vanaf nu draait ook in Tilburg alles om NAC. Donderdagnacht hadden de Bredase supporters ook al een actie in petto. Die actie ging met een knipoog in op het vertrek van de Willem II-aanvaller Fran Sol. LEES OOK: NAC-fans delen sneer uit aan Willem II: 'Altijd uitverkoop, nooit uitverkocht'