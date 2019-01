Deel dit artikel:













De schaatsen kunnen uit het vet in Bladel, denkt ijsmeester Jules: 'Zondag kunnen we weer' IJsmeester Jules Broens: 'Zondag kan er worden geschaatst'

BLADEL - IJsmeester Jules Broens uit Bladel is in zijn winterse nopjes. Met de vrieskou van de komende nachten in het vooruitzicht kan hij weer aan de slag met het klaarmaken van de ijsbaan op het Hofplein. "Als het goed is kan de ijsbaan zondagochtend om negen uur open", vertelt de ijsmeester tegen Omroep Brabant.

Geschreven door Corné Verschuren

Oostenwind en temperaturen die mogelijk tot 8 graden onder nul duiken. Het wordt de komende dagen ‘verrekes’ koud, maar niet voor de Bladelse ijsmeester Jules Broens. Voor hem kan het niet hard genoeg vriezen. “We zijn nu alles aan het voorbereiden. Om zes uur beginnen we opspuiten van het plein en we gaan de hele nacht door”, vertelt Broens. Laagje voor laagje

Een mooie en egale ijsvloer, dat kun je aan Broens en zijn team overlaten. “We beginnen eerst met het plein goed nat te maken. Daarna wachten we even en spuiten de ijsvloer laagje voor laagje op. Zondagochtend hopen we een ijsvloer van zeker 1,5 centimeter te hebben”, beschrijft hij zijn werkwijze. LEES OOK: Lekker cool! Schaatspret voor kinderen in Bladel, ijsmeester geëmotioneerd Het is uiteraard nog even afwachten, maar de ijsmeester denkt dat zondagochtend de ijzers ondergebonden kunnen worden. Broens: “Ook de vooruitzichten zijn goed. De komende week blijft de temperatuur ’s nachts onder nul en kunnen we elke dag de ijsvloer blijven opbouwen. Sneeuw op dinsdag? Dat is geen enkel probleem. Bij een goede ijsvloer is de baan zo weer schoon.”

Kun je in jouw buurt op natuurijs schaatsen? Laat het ons weten via internet@omroepbrabant.nl