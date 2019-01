IJspret? Niet altijd voor automobilisten, maar met deze 15 tips ga je veilig de weg op

EINDHOVEN - Het heeft dit weekend al wat gesneeuwd en de temperatuur is onder het vriespunt gedaald. Komende dinsdag wordt er daarnaast weer sneeuw verwacht. Voor de winterliefhebber klinkt dit misschien als muziek in de oren, maar een minder leuke bijkomstigheid is dat de wegen gladder worden.

Goed opletten dus als je in de auto stapt. Nog niet helemaal voorbereid op de gladheid? Dat kan je een flinke boete opleveren. Deze vijftien tips kunnen dat voorkomen en je helpen op de weg nu het winterweer ons heeft bereikt.

Voorbereiding

Koop om te beginnen antivries tot -30 graden. Dit is belangrijk voor het koelsysteem en de ruitensproeier, want die moeten genoeg antivriesmiddel hebben. Als je autoruiten zijn bevroren, gooi dan nooit warm water op je ruiten om ze te ontdooien. Hierdoor kan je autoruit namelijk barsten. Ook kan het water weer bevriezen als het weer afgekoeld is. Smeer de deurrubbers in, want deze kunnen vastvriezen. Om dit te voorkomen, kun je vaseline of talkpoeder op de rubbers smeren. Het kan gebeuren dat je slot vastvriest. Als dit is gebeurd, gebruik dan een speciale slotontdooier. Een gewone föhn kan ook helpen, maar zorg dat die niet te warm staat, want dan kunnen de plastic onderdelen smelten. Neem voor de zekerheid een dekentje mee. Zeker voor als je verwarming kapot is, maar ook als je met pech langs de weg komt te staan. Met deze winterse temperaturen kan dat namelijk sneller gebeuren. Controleer de spanning en profieldiepte van je banden. Minimaal twee millimeter is aanbevolen. Nog beter is natuurlijk om met winterbanden te rijden, want die halveren de remweg als je in de sneeuw rijdt.

Starten

Start kort de motor. Lukt dit niet, dan kun je beter een paar korte startpogingen doen, dan een lange. Dit heeft te maken met de accu die in de winter het zwakst is. Als deze te zwaar belast wordt, zal die het begeven. Startkabels zijn trouwens ook geen overbodige luxe. Als het starten niet lukt, zet dan even je koplampen aan. Zo warmt de accu weer op. Let erop dat de auto niet op de handrem staat, want deze kan vastvriezen. Het is beter om je auto in de eerste versnelling te zetten.

Onderweg

Doe je verlichting aan. Zeker tijdens winterse buien is dit ook overdag belangrijk, want het zicht wordt erg slecht. Als je dan eenmaal onderweg bent, pas je snelheid dan aan en hou voldoende afstand. Dit had je misschien zelf al bedacht, maar het is belangrijk om hier aan te blijven denken. Rijd je achter een strooiwagen? Dat betekent niet dat de weg niet glad meer is. Strooizout moet namelijk ingereden worden om optimaal te werken. Rem niet onnodig, want je slipt veel makkelijker. Gas loslaten is vaak al voldoende, zeker als er sneeuw ligt. Als je toch slipt, niet remmen en niet tegensturen! Trap in plaats daarvan de koppeling in en stuur rustig in de richting waar je heen wilt. Als er verse sneeuw op de weg ligt, zie je vaak duidelijke sporen van banden. Blijf zoveel mogelijk in die sporen rijden.

Forse boete

Automobilisten zijn verplicht om voldoende zicht naar voren en opzij te hebben. Heb je dit niet, dan heb je kans dat je een flinke boete krijgt. Let er daarom op dat je je voor- en achterruit, je zijramen en je buitenspiegels voor het rijden goed schoonmaakt.

De hoogte van de boete is afhankelijk van hoe slecht het zicht is. Als het zicht te slecht is bij de voor- en zijruiten, krijg je 240 euro boeten. Als je helemaal geen zicht hebt, kun je zelfs 380 euro boete krijgen.

Zorg er dus voor dat je altijd een ijskrabber in je auto hebt liggen. Je kunt ook alvast de autoverwarming aanzetten om het krabben wat makkelijker te maken. Wat ook helpt is om met een plantenspuit met ruitenwisservloeistof te ruit in te spuiten. Als je een paar seconden wacht, werkt het als antivriesmiddel.

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Als je een speciaal deken over de auto legt of iedere dag even kort de ruiten schoonmaakt met bijvoorbeeld Glassex, hoef je niet meer te krabben.

