Aangifte tegen paus, bisschoppen en kerk na seksueel misbruik in Helmond

HELMOND - Advocaat Jan Boone heeft vrijdag aangifte gedaan tegen de Paus, de bisschoppen en de kerk wegens seksueel misbruik. Dat meldt de krant NRC zaterdag. Boone treedt op namens Theo Bruyns. Hij zat van zijn elfde tot zijn dertiende op een seminarie in Helmond, waar hij werd misbruikt.

Volgens advocaat Jan Boone is de kerk een criminele organisatie, die de opsporing van misbruik belet en bemoeilijkt. De aangifte is gedaan bij de hoofdofficier van het arrondissementsparket Oost-Nederland in Arnhem, zo schrijft NRC.

'Eigen strafrecht kerk'

Volgens de aangifte voldoet de kerk aan alle criteria van een criminele organisatie. "De RKK heeft zich het recht toegeëigend een totaal eigen positie in te nemen als het gaat om bestraffing van seksueel misbruik dan wel verkrachting."

Volgens Boone heeft de kerk door de eeuwen heen een eigen strafrecht gevormd om te voorkomen dat de burgerlijke rechtspraak van toepassing zou zijn op degenen die zich schuldig maakten aan misbruik.

Verbod praten over misbruik

Als onderbouwing wordt in de aangifte een geheim document opgevoerd dat de Paus in 1962 uitvaardigde. In dat document staat dat elke geestelijke, die over seksueel misbruik spreekt, uit de kerk gezet kan worden. Het document was volgens de aangifte tot 2001 van kracht.

In 2018 schreef Theo Bruyns zelf een stuk in NRC over zijn tijd op het seminarie in Helmond en de verwoestende gevolgen ervan.