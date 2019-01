'Het ging zó vlug', vrouw kijkt ogen uit bij wildwesttaferelen in Oisterwijk

De automobilist was naar De Lind gereden omdat zijn zoon en een vriend van hem daar waren uitgegaan en de vriend niet lekker was geworden. Hij liet de motor van de auto draaien terwijl hij de vriend ging halen, zijn zoon stapte alvast in.

'Hij was laveloos'

"Mijn man en ik stonden bij de jongen die dronken was", vertelt de vrouw. "Hij zat op straat en was zat, laveloos. Hij reageerde nergens meer op."

Ze besloot samen met haar man bij die jongen te blijven, tot de vader aankwam. "Dat duurde een minuut of tien. Die vader reed de auto voor het restaurant. We hebben met hem overlegd hoe we die dronken jongen in de auto zouden zetten. Toen zei hij dat hij wel iets van een emmer of zak moest hebben. Als hij zou overgeven, zou heel de auto namelijk vies worden."

"Hij ging binnen een emmer halen en tjoep, rijdt die auto ineens weg! Die vader sprintte er meteen achteraan en ging aan de deur hangen. Ik ben bij die jongen gebleven, dus meer heb ik niet gezien. Het ging zó vlug. Ik kan niet eens zeggen hoe de man die achter het stuur van de auto kroop eruit zag. Ik heb hem ook niet zien aankomen. Daar let je allemaal niet op, joh."

Hardhandig tegen de grond

De autodief kwam uiteindelijk niet ver. Toen de auto stilstond, werkte de vader de dief hardhandig tegen de grond. Vervolgens hield hij samen met een aantal getuigen de man tegen tot de politie arriveerde.

"Agenten hebben die man uit de auto gehaald", zag de vrouw vanaf een afstandje. "Hij was niet gewond. We hebben die dronken jongen vervolgens in de auto gezet en zijn toen naar huis gelopen. De verdachte is door agenten in een politieauto gezet en meegenomen."