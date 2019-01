NAC-trainer Mitchell van der Gaag vroeg spelers in de rust of ze er wel zin in hadden [VIDEO]

“Dat is eigenlijk een domme vraag”, zegt Van der Gaag na afloop. "Maar ja, iedereen had er zin in, maar we hebben het niet laten zien. Met name de eerste helft. Je kunt slecht spelen, maar niet op deze manier."

De trainer van NAC vindt het lastig om nu al aan te geven of hij zelf bepaalde dingen anders had moeten doen. "We weten met z'n allen hoe moeilijk het is om te winnen. We hebben punten gepakt toen we als team hebben gespeeld. Maar op een gegeven moment houdt de verantwoordelijk op en ligt het bij de spelers zelf."

Van der Gaag zat boos, gefrustreerd en geïrriteerd op de bank tijdens de Brabantse derby. "We weten wat er gevraagd wordt en wat de supporters willen zien. Dit is dan de derde keer dat we een hoog verwachtingspatroon creëeren en het dan laten lopen."

