Willem II-supporters kunnen trots naar hun werk, in Breda vallen juist harde woorden

Pol Llonch was de gevierde man bij Willem II. Hij zette de thuisploeg op voorsprong, tot blessuretijd bleef dat de enige treffer van de wedstrijd. Een schitterende goal bovendien. "Het was heel erg fijn. Ik dacht niet na, ik zag de bal en schoot met mijn hart. Het was mijn eerste goal voor Willem II en de beste dag om die te scoren, in de derby. Ik weet hoe belangrijk deze wedstrijd is voor de club en de stad."

Tekst gaat verder onder de video.

'Ik deed het niet expres'

Waar Llonch de gevierde man was aan Willem II-zijde, daar is Mounir El Allouchi misschien wel de schlemiel van de middag. De rampmiddag werd voor NAC namelijk nog erger toen El Allouchi na 83 minuten rood kreeg voor een charge op Willem II-middenvelder Daniel Crowley. “Ik wil me niet verschuilen. Rood is rood. Zeker met de VAR. Maar ik wil wel zeggen dat ik het echt niet expres deed. Ik ging voor de bal, hij stopt en ik ga op zijn enkel staan.”

De middenvelder van NAC kon niet geloven dat zijn ploeg zo uit de winterstop kwam. “Zij waren gewoon alle vlakken iets scherper in de eerste helft. Wat kan ik er verder van zeggen? Het was heel slecht.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Twee of drie vliegen

Peters stond met een grote glimlach in de mixed zone. Willem II won de derby en daarmee ook de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft. "Dat is belangrijk voor het gevoel in de club. Ook voor de supporters die morgen naar hun werk gaan en trots zijn op hun club. En voor de ranglijst. We slaan twee of drie vliegen in één klap."

Tekst gaat verder onder de video.





NAC-verdediger Pelé van Anholt kon deze klap moeilijk onder woorden brengen. De verdediger was enorm teleurgesteld. “En dat is erger dan boosheid. Het lijkt alsof de ploeg niet wil, maar we willen echt wel. Het is heel frustrerend en in de rust zijn er ook harde woorden gevallen.

LEES OOK: NAC-trainer Mitchell van der Gaag vroeg spelers in de rust of ze er wel zin in hadden

“Je weet hoe dit leeft en je wilt gas geven, maar het tegendeel bleek”, vervolgt Van Anholt. “We verloren elke tweede bal en waren totaal niet gevaarlijk. We waren ook elke keer te laat en dan loop je achter de feiten aan.”

Fran Sol

Het was de eerste wedstrijd voor Willem II sinds het vertrek van Fran Sol. "Hij stond garant voor heel veel doelpunten", zegt trainer Adrie Koster over de Spaanse spits. "Dat moeten we nu afwachten. Misschien komt er nog wel wat bij. Zodat we ook in de breedte sterker worden, zodat we onze wedstrijden blijven winnen."

Llonch gaat zijn ploeggenoot missen. "Wat hij hier heeft gedaan is ongelofelijk. De goals, de statistieken. Hij is hier een held, een legende in Tilburg en bij Willem II."