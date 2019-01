14-jarige jongen neergestoken bij asielzoekerscentrum in Oisterwijk

OISTERWIJK - Bij het asielzoekerscentrum in Oisterwijk is zondagmiddag een 14-jarige jongen neergestoken. Dat bevestigt een woordvoerder van het azc.

Het slachtoffer had ruzie met een andere jongere in het asielzoekerscentrum. Hij raakte gewond aan zijn gezicht en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar de ruzie door ontstond.

De steekpartij zou rond drie uur zijn gebeurd. Volgens de woordvoerder was het snel weer rustig in het pand.