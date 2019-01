Blaaskapel uit Someren-Eind maakt eigen versie van Houdoelied

Sjef Wijnen schreef de muziek voor het nummer en dat was zo gepiept. "Ik zag het Facebookbericht van Wim Daniëls voorbijkomen, met de tekst en ik had eigenlijk meteen een deuntje in mijn hoofd. Ik heb mijn laptop gepakt met mijn muziekschrijfprogramma en ik had meteen een melodietje."

Bekijk de video en lees daarna verder.





Te veel houdoes

Sjef moest zich wel wat dichterlijke vrijheid permitteren: in zijn refrein was slechts plaats voor drie 'houdoes' in plaats van de originele vier. Maar Wim Daniëls bleek flexibel, er mocht een 'houdoetje' weggelaten worden. De schrijver maakte zelfs nog een extra couplet voor de Einder Muzikanten, omdat Sjef het nummer met twee coupletten net iets te kort vond.

LEES OOK: Taalkundige Wim Daniëls uit Eindhoven wil hulp bij carnavalslied 'Houdoe'

100 jaar

Het is de eerste keer dat de blaaskapel uit Someren-Eind hun eigen muziek schrijft. En de timing kon niet beter: dit jaar viert muziekvereniging Juliana, waar de Einder Muzikanten onderdeel van zijn, hun 100-jarig jubileum.

Zondagmiddag nam de muziekvereniging de bijbehorende clip op, waarbij het de bedoeling was dat zo veel mogelijk mensen de polonaise liepen op het houdoelied.

Someren-Eind heeft zich verzameld voor de houdoe-polonaise