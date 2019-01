Bloedmaan boven Brabant: massaal vroeg uit de veren om fenomeen te zien

Er is sprake van een maansverduistering als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Het zonlicht gaat wel langs de aarde en de dampkring buigt het licht af naar de maan. Omdat rood licht het best wordt afgebogen, kleurt de maan tijdens een verduistering rood. Dat wordt een bloedmaan genoemd.

LEES OOK: Bloedmaan is door helder weer goed te zien, maar je moet er wel vroeg voor opstaan

Onze verslaggever is maandagochtend bij sterrenwacht Jan Paagman in Asten. Hij vergelijkt het fenomeen met het dimmen van een lamp. "Een gedimde maan", noemt hij het. Door een telescoop ziet dat er zo uit:

Om halfvijf maandag waren er al mensen bij de sterrenwacht paraat. Maansverduisteringen komen een paar keer per jaar voor. Die van maandag is echter volledig, en ook nog eens goed te zien in Nederland. Dat laatste is niet altijd het geval. Het is nu wachten tot 2025 voordat we dit fenomeen weer kunnen zien.

Harrie Eijsbouts van de sterrenwacht in Asten verklaart het fenomeen ‘bloedmaan’ . Beluister hier het gehele fragment:





Kijken naar de bloedmaan bij de sterrenwacht in Asten

Harrie Eijsbouts van sterrenwacht Jan Paagman in Asten is enthousiast over wat hij maandagochtend zag: "Hartstikke leuk. Het was kraak en kraakhelder. Een tref om dat te hebben."

Beluister hier nog een bijdrage vanuit de sterrenwacht in Asten:

Harrie Eijsbouts van sterrenwacht Jan Paagman in Asten over bloedmaan





Ook op social media deed het bijzondere natuurfenomeen het goed. Ondanks de kou stonden velen dus extra vroeg op om naar de maansverduistering te kijken. Het vastleggen ervan was nog niet zo eenvoudig, lieten sommigen weten.