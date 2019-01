Excellent: scholen in Boxtel, Vught, Helmond en Sint-Michielsgestel behoren bij de beste

EINDHOVEN - Het is feest deze maandag op zeker zes scholen in Brabant en ruim zeventig andere elders in het land. Alle krijgen te horen dat ze de komende drie jaar de eretitel ‘excellent’ mogen voeren. Dit, omdat de onderwijskwaliteit er van goed niveau is en omdat ze zich op een bepaald gebied onderscheiden. Eén van die scholen is basisschool De Spelelier in Boxtel.

Kinderen en personeel vierden de toekenning al aftellend, met confetti, taart en het onthullen van een spandoek met hierop de tekst ‘Excellente School’. Tot groot plezier ook van onder anderen Liesbeth Prinsen, de directeur van de school. "We zijn heel erg trots en heel erg blij, voor de hele school, de kinderen en het team. Maar dit betekent niet dat we nu naast onze schoenen gaan lopen. De eerste workshop van vandaag is alweer achter de rug", klinkt het strijdbaar..



Jury enthousiast

Enthousiasme klonk ook door in het juryrapport. "De kinderen hebben zeggenschap over het leerproces." In normale mensentaal: de creativiteit van de leerlingen wordt gestimuleerd, ze worden elke dag weer uitgedaagd. Femke Blom, teamleider bovenbouw, kan dit beamen. Volgens haar weet het team wat de scholieren nodig hebben, al beseft ze uiteraard dat dit bij andere scholen niet anders zal zijn. Maar kennelijk is de werkwijze van De Spelelier de 'spionnen' van het ministerie extra opgevallen en ook dat vindt Blom dit niet vreemd.







Hoog bezoek

Kentalis Talent in Vught en Kentalis Rafaël in Sint-Michielsgestel kregen zelfs hoog bezoek vanwege de erkenning. Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het ministerie van Onderwijs, was speciaal afgereisd. Op deze school wordt les gegeven aan kinderen, jongeren en volwassenen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of die slechthorend, doof of doofblind zijn. De hoogste ambtenaar liet zich ook verrassen door kinderen en personeel van De Bolster in Sint-Michielsgestel. Deze openbare basisschool kreeg zelfs voor de tweede keer het predicaat. Het team kreeg hiervoor maandagmorgen een gebakje en een roos; de kinderen kunnen maandagmiddag nog wat lekkers verwachten.





Blije gezichten waren er maandagmorgen ook op de vwo-afdeling van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond: ook hier voor drie jaar een excellente status. De mavo-tak van deze school had deze waardering al gekregen. Ook de vwo-afdeling van het Jan van Brabant College in Helmond hoort vanaf deze maandag bij het selecte gezelschap.









Scholen die ditmaal niet het stempel 'excellent' kregen, hoeven niet te wanhopen, zo laat het ministerie weten. Ook zij hebben de zaakjes goed voor elkaar. Criticasters zetten overigens vraagtekens bij de jaarlijkse regen aan excellente 'onderscheidingen'. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) spreekt van een neppredicaat. Deze belangenorganisatie gaat uit protest een eigen 'keurmerk' Excellentere scholen uitreiken.