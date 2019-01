Deel dit artikel:













Straatrover valt Pool aan in Tilburg, slachtoffer met steekwonden naar ziekenhuis Archieffoto

TILBURG - De politie is een onderzoek begonnen naar een mogelijke steekpartij in de wijk Korvel in Tilburg. Het slachtoffer, een 29-jarige Poolse man, werd met steekwonden opgenomen in het ziekenhuis.

Geschreven door Robert te Veele

Het slachtoffer vertelde in het ziekenhuis dat hij zondagavond samen met zijn broer een kennis had bezocht. Toen hij rond twee uur 's nachts wegging werd hij op straat aangevallen door een straatrover. Ziekenhuis

De rover eiste geld en zou het slachtoffer meerdere keren hebben gestoken met een mes. De kennis heeft de Pool naar het ziekenhuis gebracht. De recherche is een onderzoek begonnen.