Kings of Darts: Michael van Gerwen speelt in Den Bosch tegen Phil Taylor

Van Gerwen gooit woensdag in de Brabanthallen in Den Bosch eerst tegen de Schot Peter Wright, maar als slotstuk van de avond zal ‘Mighty Mike’ het opnemen tegen zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor, die vorig jaar is gestopt. “Het is een beetje de opzet om de spanning op te bouwen voor het publiek. Daarom speelt Van Gerwen de laatste twee wedstrijden”, zegt toernooidirecteur Jacques Nieuwlaat.

Kings of Darts is geen rankingtoernooi waar geld of punten te verdienen zijn. “Het is vooral om de mensen een kijkje te laten nemen bij een dartstoernooi”, zegt Nieuwlaat. “Het publiek moet ook vermaakt worden. Zie het als een avondje uit.”

Bekijk hieronder de video waarin Michael van Gerwen vertelt over Kings of Darts: ‘Phil Taylor durfde niet lang te spelen tegen mij’

Michael van Gerwen speelt dus tegen 'The Power', al wilde de Engelsman niet zo lang tegen Van Gerwen spelen, zo zei de darter uit Vlijmen in een uitgebreid interview voorafgaand aan het WK. "Zijn management zei tegen me dat het geen lang format moest zijn. Hij wil geen pak op de reet krijgen. Maar ik weet niet waar hij zich zorgen om maakt, want hij kan nog steeds darten hoor."

Live-band

Kings of Darts is niet alleen in Den Bosch. Afgelopen weekend waren de darters ook al te bewonderen in Enschede en dinsdag zullen ze in Groningen hun pijltjes gooien voordat ze dus woensdag in Den Bosch zullen aantreden. "Het is in Enschede eigenlijk wel goed gegaan. We hadden wat nieuws geprobeerd met een live-band die de opkomstnummers van de spelers speelden en in de pauzes ook speelden om het publiek te vermaken. Dat is eigenlijk bij zowel het publiek als de darters goed ontvangen."

De live-band zal dus ook in Den Bosch te horen zijn. Het publiek dat een platina-ticket heeft gekocht, krijgt 's middags zelfs een clinic van een van de darters. Het publiek met de gewone tickets zullen zes wedstrijden zien waar de oudere garde, maar ook de nieuwe lichting darters te bewonderen is. Michael van Gerwen speelt de laatste twee wedstrijden van de avond.