Asbestdeeltjes na brand mogelijk in Osse tuinen terechtgekomen Werk aan de winkel voor de brandweer in Oss (foto: Charles Mallo/SQ Vision Mediaprodukties).

OSS - In de tuin van veertien huizen aan de Orion en de Saturnusstraat in Oss is maandagmorgen mogelijk asbest terecht gekomen. Het spul kan kanker verwekken. De asbest kwam vrij bij een brand, die rond halftwaalf uitbrak in een garagebox achter een huis aan de Saturnusstraat. De gemeente adviseert de asbestdeeltjes niet aan te raken ('dan is er geen gevaar voor uw gezondheid') en ervoor te zorgen dat huisdieren niet in de tuin komen.

Geschreven door Hans Janssen

Dit staat in een brief die de gedupeerde omwonenden van de gemeente hebben ontvangen. Hierin staat ook dat de gemeente de asbest van het wegdek, de stoep en uit groenvoorzieningen laat weghalen. Voor het opruimen van de asbest in de tuin moet de verzekeringsmaatschappij worden ingeschakeld, zo staat eveneens in de brief.



Niemand gewond

De brand begon dus in een garagebox en sloeg daarna over naar een andere opslagruimte. Beide boxen brandden uit. Op één van die garageboxen lagen golfplaten. Daar zat de asbest in, die zich door de brand kon verspreiden, zo meldt een woordvoerster van de brandweer. Er raakte niemand gewond, wel ontstond er snel een grote rookontwikkeling.