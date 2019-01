Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bossche hacker krijgt twintig maanden cel voor afpersing van een jonge vrouw, Wehkamp en Bol.com De rechtbank veroordeelde de Bosschenaar tot twintig maanden cel (Archieffoto: Pixabay.com/Pexels).

ALKMAAR - De rechtbank in Noord-Holland heeft een 25-jarige man uit Den Bosch dertig maanden gevangenisstraf opgelegd, waarvan tien voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor hacken, diefstal, oplichting en witwassen. Ook is hij schuldig aan het hacken van een Dropbox-account en het online zetten van een filmpje van een jonge vrouw. De Bosschenaar heeft bijna alles bekend.

Geschreven door Eva van der Weele

De dader hackte bij 23 personen hun account van webshops als Wehkamp en Bol.com. Vanuit hun naam bestelde hij vervolgens dure spullen om deze uiteindelijk weer te verkopen. Op 3 juli 2018 werd hij aangehouden. Lees ook: Bossche hacker (25) bekent, ruim duizend slachtoffers van phishing en afpersing De Bosschenaar is ook veroordeeld voor het hacken van het Dropbox-account van de jonge vrouw Nikki Lee Janssen uit Medemblik. Via haar account kreeg hij een seksueel getinte filmpje van haar in bezit. Hij dreigde vervolgens dat als ze niet zou betalen, hij de video openbaar zou maken. Toen ze hier niet op inging, heeft hij het filmpje daadwerkelijk online gezet. Dit werd in korte tijd door honderdduizenden mensen bekeken. De vrouw heeft als gevolg hiervan nog steeds psychische klachten. Aan de vrouw is een bedrag van 6.000 euro schadevergoeding toegekend. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

De rechtbank vindt dat de ernst van alle feiten een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigen. Dit was de eis van van de officier van justitie. Na zijn gevangenisstraf moet de man zich tijdens een proeftijd aan allerlei voorwaarden houden zoals inzicht geven in computer- en internetgedrag en meewerken aan schuldhulpverlening. Dit alles onder toezicht van de reclassering.