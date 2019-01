Hij maakte van Nikki's leven een hel, Bossche hacker krijgt dertig maanden cel

ALKMAAR - De rechtbank in Noord-Holland heeft de 25-jarige Bossche hacker Ricardo van der S. veroordeelt tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor hacken, diefstal, oplichting en witwassen. Met name het stelen en online zetten van een pikante filmpje van Nikki Lee Janssen en het afpersen van deze jonge vrouw uit Medemblik, heeft zwaar gewogen voor de rechtbank. De Bosschenaar heeft bijna alles bekend.

Met de veroordeling van de Bosschenaar wordt voor Nikki Lee Janssen een jaren durende strijd afgesloten, zo vertelt ze voor de camera van Noord Holland Nieuws. Het 'stelen' en online zetten van een pikant filmpje door de Bossche hacker heeft het leven van Nikki compleet overhoop gegooid. Hij zette het pikante filmpje online, omdat ze weigerde geld aan hem te betalen. Het werd in korte tijd door 900.000 mensen bekeken.

De hel van online shaming

De impact hiervan op het leven en de gemoedstoestand van Nikki waren groot. Maar in juni 2018 nam ze revanche. Met de publicatie van haar boek 'Niet van iedereen', waarin ze schrijft over de 'hel' van online shaming. Ook was en is de zaak volop in het nieuws. In RTL Boulevard liet Peter R. de Vries maandagavond weten het 'een passende straf te vinden omdat S. het leven van Nikki Lee Janssen, puur uit winstbejag, overhoop heeft gegooid'. De rechtbank heeft Nikki Lee Janssen een schadevergoeding van 6.000 euro toegekend.

Daarnaast is S. veroordeeld voor het hacken van de Wehkamp en Bol.com accounts van 23 personen. Via deze accounts bestelde hij dure spullen om deze vervolgens weer te verkopen. S. verstuurde per dag duizenden mailtjes naar mensen om ze te verleiden op een link naar een nepwebsite van Bol.com of Wehkamp te gaan. Mensen die erin trapten werden opgelicht.

S. anderhalf jaar de cel in

De rechtbank vindt dat de ernst van alle feiten, en met name wat Nikki Lee Janssen is aangedaan, een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twintig maanden rechtvaardigt. Dit was ook de eis van van de officier van justitie. Na zijn gevangenisstraf moet S. zich tijdens een proeftijd aan allerlei voorwaarden houden zoals inzicht geven in zijn computer- en internetgedrag en meewerken aan schuldhulpverlening. Dit alles onder toezicht van de reclassering.

