Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Filmpje van man die met agenten vecht in Waalwijk opgedoken Screenshot Video.

WAALWIJK - Op social media is een filmpje opgedoken van de man die in Waalwijk met drie agenten vecht. Op het filmpje, dat onder meer via WhatsApp verspreidt wordt, is te zien dat een van agenten de man met een wapenstok slaat. De man slaat daarna terug.

Geschreven door Malini Witlox

In een ander fragment heeft hij een bezem vast waarmee hij twee auto's beschadigt en probeert om een van de chauffeurs tegen te houden, die weg wil rijden. Een van de agenten heeft dan al zijn wapen getrokken, een ander heeft pepperspray vast. Verder grijpt de politie niet in, zo lijkt het op het filmpje. Volgens de politie zijn er echter waarschuwingsschoten gelost. LEES OOK: Agenten lossen drie waarschuwingsschoten in Waalwijk als agressieve man drie agenten slaat met stok Volgens een politiewoordvoerder zagen twee agenten in opleiding dat de man met een stok op auto's sloeg. De agenten riepen de hulp in van surveillerende collega's. De man ging daarop de agenten met de stok te lijf. Ook schopte hij de agenten.