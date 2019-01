Verdachte schietpartij Helmond vrijgelaten, man had volgens politie niets met zaak te maken

HELMOND - De man die maandagmiddag aangehouden is, voor betrokkenheid bij de schietpartij in Helmond is weer vrijgelaten. Politieonderzoek heeft uitgewezen dat hij niet betrokken is bij de schietpartij. Het onderzoek gaat volop verder, meldt de politie.

In een winkelcentrum aan de Molenstraat werden maandagmiddag rond half vier schoten gelost op een auto, een twintig jaar oude grijze Golf. Volgens de politie raakten daarbij twee toevallige omstanders gewond. Een peuter van twee en een tiener van 15 werden geraakt door een kogel. De achterruit van de beschoten auto was kapot, de inzittenden gingen ervandoor. De politie hield een 23-jarige verdachte aan omdat hij na het incident volgens getuigen hard wegreed in een groene Opel Astra.

Het 15-jarige meisje is inmiddels weer thuis. De tweejarige peuter ligt nog wel in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

De groene Opel Astra werd door de politie teruggevonden op de Wolfstraat in Helmond. De verdachte die nu weer vrij is, werd korte tijd later aangehouden op het Doorneind in Helmond.

Onduidelijk is waarom de man zo hard wegreed en waarom hij de hele middag en avond door de politie werd vastgehouden. De politie wil geen verdere toelichting geven.