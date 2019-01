700 Fontys-studenten moeten tentamen opnieuw maken nadat opgaven door fout al te zien waren

EINDHOVEN - Zevenhonderd studenten van Fontys Hogeschool in Eindhoven moeten één of meer tentamens opnieuw doen. Dit is nodig, omdat elf studenten de tentamens vooraf hebben kunnen inzien door een menselijke fout met het computersysteem van de onderwijsinstelling. Het Eindhovens Dagblad meldt dit dinsdag.

Door de fout was de inhoud van acht tentamens vooraf voor iedereen te zien in een deel van het Fontys-computersysteem dat eigenlijk alleen voor docenten is bedoeld. Elf studenten kwamen er achter dat ze er toch bij konden. De tentamens worden binnen enkele weken opnieuw afgenomen.

'Het is onze fout'

Het gaat volgens de krant om acht tentamens bij de opleidingen Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Mechatronica van Fontys Hogeschool Engineering. Het is niet bekend of de elf studenten die de tentamens hebben ingezien, ze ook hebben verspreid. De school weet om wie het gaat, maar het ligt volgens een woordvoerder van de opleiding in de krant niet voor de hand dat ze gestraft worden. “We zullen wel met ze in gesprek gaan, maar het is onze fout.”

In het persbericht waarop het dagblad zich baseert, laat Fontys weten dat het College van Bestuur en de directie van Fontys Hogeschool Engineering 'het ontstaan van het probleem betreuren' en dat ze 'enorm te doen hebben met de gedupeerde studenten, die hard hebben gestudeerd'.

'Dezelfde uitgangspunten'

Desondanks stond de leiding van de hogeschool niets anders te doen dan te besluiten de studenten een nieuw tentamen te laten maken. “Het is van het grootste belang dat voor hen allemaal dezelfde uitgangspunten en regels gelden. Deze uitgangspunten en regels zijn vastgesteld in de examenregelingen van de opleidingen.”