Verwarde man met bebloede hand loopt met mes op zak rond in Oisterwijk De man had een mes bij zich in Oisterwijk (Archieffoto).

OISTERWIJK - De politie heeft maandag een man opgepakt die een mes op zak had in Oisterwijk. Hij had een bebloede hand en zag er verward uit.

Geschreven door Eva van der Weele

De man liep maandagmiddag rond op De Lind in Oisterwijk. Medewerkers van de plantsoenendienst die hem zagen lopen, voelden zich onveilig omdat de man een verwarde indruk maakte. Bekeuring

De coördinator van de medewerkers schakelde de politie in. De verdachte was een bekende van de politie. Hij heeft een bekeuring gekregen voor het wapenbezit.