Politie en 60 veteranen zoeken naar vermiste Bart van Betuw in Berlicum

BERLICUM - De politie is dinsdag in het buitengebied van Berlicum op zoek naar de 53-jarige Bart van Betuw. De inwoner van Den Bosch wordt sinds 2 januari vermist. De politie krijgt bij haar zoekactie hulp van zestig vrijwilligers van het zogeheten Veteranen Search Team.

Van Betuw is voor het laatst gezien toen hij het appartementencomplex waar hij woont verliet. De politie vermoedt dat hij daarna nog op station Den Bosch Oost is geweest.



Van Betuw droeg op de dag dat hij voor het laatst werd gezien een halflange blauwe gewatteerde jas en een zwarte broek, donkere schoenen en een donkerkleurige trui. Hij is 1,73 meter lang en heeft donkerblond haar en blauwe ogen.

Onderzoek in volle gang

Er is volgens de politie nog veel onduidelijk, maar het onderzoek is in volle gang.

De Stichting Veteranen Search Team bestaat uit getrainde en gedisciplineerde ex- militairen, die gediend hebben in diverse crisisgebieden in de wereld. Ook voormalige politiemedewerkers maken hiervan deel uit. De politie maakt bij gecoördineerde zoekacties graag gebruik van hen, omdat deze mensen veel kennis en gedrevenheid hebben.