Neergeschoten meisje (15) was op terugweg van schoolactiviteit: 'Ze is erg geschrokken'

De leerlinge werd maandag in haar arm geraakt bij een schietpartij in een winkelcentrum aan de Molenstraat. Er werden meerdere schoten gelost op een auto, daarbij raakte het meisje en een 2-jarige peuter gewond.

Volgens Aarts is de tiener weer thuis. "Voor zover we weten, is ze heel erg geschrokken. We moeten kijken hoe we dit psychisch in goede banen leiden." De leerlinge was op de terugweg van een schoolactiviteit in de Cacaofabriek en reed met een klein groepje naar school. "Ze was met een aantal medeleerlingen aan het fietsen, toen kwamen ze er middenin terecht", aldus Aarts.

Aarts: "Het eerste wat we hebben gedaan is informeren: wat is hier gebeurd, hoe kan dit? Dan kijk je: wie moet dit weten? Welke leerlingen zijn betrokken? Hoe communiceer je dit aan de ouders? Dat is maandag allemaal gedaan. Nu gaat alle aandacht uit naar de nazorg. In eerste instantie met de leerlingen die er direct bij betrokken zijn."

Buiten levensgevaar

De 2-jarige peuter die ook werd geraakt, ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. De politie onderzoekt nog wie de dader is. Een 23-jarige man die kort na de schietpartij werd aangehouden, is inmiddels weer vrijgelaten.