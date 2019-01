Mannen uit Sint Willebrord opgepakt voor viervoudige moord in Enschede

SINT WILLEBRORD - De politie heeft dinsdagochtend twee mannen van 71 en 32 jaar uit Sint Willebrord aangehouden voor betrokkenheid bij een viervoudige moord in Enschede.

Het duo wordt ervan verdacht een wapen te hebben geleverd aan de eerder aangehouden verdachten. Of het ook gaat om het moordwapen is onbekend. Na de aanhouding is de politie begonnen met een doorzoeking van een huis in Sint Willebrord. De twee mannen zijn overgebracht naar cellencomplexen van de politie-eenheid Oost-Nederland. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Moord

Op 13 november werden in een bedrijfspand in Enschede vier dode mannen gevonden. De politie begon meteen een groot onderzoek. Op 26 november werden drie mannen (30, 32 en 57) aangehouden. Zij zitten nog steeds vast.

Dinsdagavond zal in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht worden gevraagd voor de zaak. De politie is nog steeds op zoek naar twee tassen. Mogelijk hebben mensen uit de omgeving van Sint Willebrord deze tassen sinds 13 november ergens gezien of gevonden.