Dit is waarom de politie niet op de verwarde Poolse man in Waalwijk schoot

Maandagmiddag zorgde een 30-jarige Poolse man voor veel tumult in de Stationsstraat in Waalwijk. Op een filmpje is te zien dat hij met een kapotgeslagen bezem op auto's slaat en meerdere keren agenten aanvliegt. Drie agenten raakten gewond in het gezicht, een vierde aan zijn enkel en moest hiervoor naar het ziekenhuis.

Het optreden van de politie roept de nodige reacties op op social media: zowel positief als negatief. De ene groep vindt dat de politie op zo'n doorgedraaide verdachte moet schieten. Anderen prijzen juist het optreden van de politie.

Afketsende kogels kunnen ook in onschuldige omstanders terechtkomen

"Wat hadden deze drie agenten kunnen doen? Deze man gaat zo door het lint, dan is er niets wat werkt. Ze hadden echt niet zo veel anders kunnen doen", vindt Jaap Timmer, politiesocioloog aan de VU. Hij vindt dat de agenten goed gehandeld hebben. "Ze proberen hem steeds in te sluiten, zodat hij niet makkelijk zijn woede op andere mensen kan richten."

Wel of niet schieten?

Op de verdachte schieten was volgens hem geen logische optie. "Die man is super beweeglijk dus daar richt je niet makkelijk op. Bovendien is het midden in een winkelstraat en je moet rekening houden met afketsende kogels. Die kunnen ook zomaar in een onschuldige omstander terechtkomen", aldus Timmer.

De politie laat weten dat de agenten gekozen hebben om inderdaad niet gericht te schieten mede door het gevaar voor omstanders. In Nederland mogen agenten niet meteen naar hun vuurwapen grijpen als de verdachte niet meewerkt. Er wordt alleen gericht geschoten in een levensbedreigende situatie of als andere opties als de wapenstok of pepperspray niet werken. Ook mag er geschoten worden bij het aanhouden van iemand die van een ernstig feit verdacht wordt.

Waarschuwingsschot

De politie loste maandagmiddag wel drie waarschuwingsschoten in een poging de verdachte aan te houden. "Dat heeft maar zelden effect. Mensen herkennen het niet als een schot. Bovendien kun je je afvragen of deze persoon überhaupt wel doorhad dat er een waarschuwingsschot gelost werd", aldus Timmer.

Biedt een taser uitkomst in dit soort situaties? "Dit had mogelijk een meerwaarde kunnen hebben", denkt Van Hooijdonk. Hij krijgt bijval van Koen Simmers, hoofdbestuurslid van de Politiebond, en hoofdagent in Tilburg: "Taser zou hier de oplossing zijn", schrijft hij dinsdag op Twitter. Timmer twijfelt over het middel, omdat je dat erg dichtbij moet staan om raak te schieten en de verdachte ook niet al te beweeglijk moet zijn.

Nieuwe agenten

Bij het incident in de Stationsstraat waren in eerste instantie twee agenten in opleiding betrokken. "Een agent was pas een paar weken begonnen. Deze had ook nog geen vuurwapen. We zijn trots op deze agenten en ze verdienen een compliment omdat ze ondanks hun geringe ervaring meteen in actie kwamen", zegt Van Hooijdonk. De twee belden versterking en uiteindelijk gingen ze met vier agenten op de verwarde man af. "Een agent zie je niet terug in het filmpje, want die is dan al gewond aan zijn enkel", verduidelijkt hij.

De Poolse man werd uiteindelijk in de Julianastraat aangehouden door andere agenten. De verdachte zit vast en wordt dinsdag verhoord. Hij wordt verdacht van mishandeling van een ambtenaar in functie, poging zware mishandeling, diefstal, vernieling en bedreiging, meldt de politie. Er is bloed van hem afgenomen om te kijken of hij onder invloed was.