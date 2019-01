CDA steunt Philharmonie bij strijd om geld; theatermakers niet blij met orkest

De discussie over het half miljoen loopt al een paar jaar. Het orkest rekende vanaf 2018 op twee miljoen euro van de provincie. Maar de provincie maakte er anderhalf miljoen van en stortte de rest in een apart potje voor symfonische vernieuwing.

Geen schoolconcerten in Brabant

Het tekort op de begroting verrekent het orkest nu door vanaf september alle educatieve activiteiten in Brabant te staken. De educatie was de afgelopen jaren een sterk onderdeel van de Philharmonie; ongeveer 18.000 Brabantse kinderen kwamen zo per jaar in aanraking met klassieke muziek. In Limburg waar de provincie het vooraf afgesproken bedrag aan subsidie uitkeerde, gaan de educatieve activiteiten gewoon door.

De Brabantse en Limburgse theatergezelschappen die met de Philharmonie samenwerken zijn niet blij met het besluit van het orkest. Zij rekenden er op samen met het orkest voorstellingen te geven die nu niet doorgaan. Dat kan voor hen ook gevolgen hebben omdat ze voor hun subsidies aan een hoeveelheid speelbeurten zijn gebonden.



De voorstelling Radio Walvis van Schippers&Van Gucht en de Philharmonie (foto: Wannes Cré)





'Geen andere keus'

Het orkest zelf zegt geen andere keus te hebben. Als de Philharmonie het half miljoen verrekent door minder concerten te spelen, daalt het aantal verkochte kaartjes en daardoor de eigen inkomsten. Als organisatie die door het rijk wordt gesubsidieerd, is het orkest verplicht een vastgesteld percentage eigen inkomsten binnen te halen.

De Philharmonie hoopt er op dat na de komende verkiezingen op het provinciehuis een andere wind gaat waaien. Als het half miljoen extra subsidie er dan wel komt, wil het orkest ook zo snel mogelijk weer educatie op het programma zetten.

Muziek voor alle kinderen

Het Brabantse CDA dat nu in de oppositie zit, wil zich daar in ieder geval sterk voor maken. Volgens CDA-statenlid Marcel Deryckere moet er meer geld naar de Philharmonie en naar het muziekonderwijs in Brabant. Zijn doel is dat elk Brabants kind dat dat wil muziekles krijgt. Ook Groen Links is vanaf het begin tegen de korting op de Philharmonie geweest.









Brabant telt zo'n 260.000 kinderen op de basisschool. De Philharmonie zou voor elk kind minstens één keer een muzikaal project willen doen. Veel basisscholen doen aan kunst- en muziekonderwijs via de Cultuurloper, een provinciaal project voor cultuureducatie. Daarnaast hebben veel Brabantse scholen geld voor muzieklessen opgehaald bij de Nationale Muziekimpuls, een landelijke subsidieregeling. Sinds kort is in de provincie ook 'Méér Muziek in de Klas' actief, een landelijke organisatie die probeert lokale en regionale organisaties beter samen te laten werken.

'Het wordt spannend'

CDA-er Marcel Deryckere schat dat zo tussen de zestig en de zeventig procent van de kinderen bereikt wordt. Maar hij wil dat het er meer worden. "Het wordt spannend," zegt hij, verwijzend naar de onderhandelingen na de komende statenverkiezingen.