Ymy ontzet na schietpartij Helmond: 'Ik zag bloed en een schoentje'

Ze hoorde de knallen in de Molenstraat en was eerst bang voor een terroristische aanslag. Ze deed de deur van haar nagelstudio op slot en begeleidde iedereen in de zaak naar een klein kamertje, zodat ze zich konden verstoppen. Na enkele minuten zijn ze weer naar buiten gegaan en zag ze mensen wegrennen.

'Geen woorden voor'

“Ik ben naar buiten gegaan en zag daar het slachtoffertje, het meisje van twee, liggen. Ze lag met haar moeder op de grond en er kwamen meer mensen langs om te helpen”, vertelt ze. “Je zag bloed aan haar enkel en schoenen liggen. Ik ben zelf ook moeder. Ik heb er gewoon geen woorden voor hoe het was om dat te zien.”

LEES OOK: Peuter (2) en tiener (15) gewond bij schietpartij in Helmond

De peuter werd in haar been geraakt door een rondvliegende kogel toen onbekenden het vuur openden op een auto. Ze is maandag geopereerd. Haar toestand is stabiel. Burgemeester Elly Blanksma van Helmond heeft het meisje dinsdagmiddag een bezoek gebracht in het ziekenhuis.





Ook een tiener werd toevallig het slachtoffer van de schietpartij. Het 15-jarige meisje liep een schampschot op aan haar arm en kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis.

LEES OOK: Man die werd opgepakt voor schietpartij in Helmond is vrijgelaten, hij had niets met zaak te maken

De politie laat weten dat de peuter en tiener het naar omstandigheden goed maken. Er is slachtofferhulp geregeld voor ze en voor de moeder van het 2-jarige meisje.