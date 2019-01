Drukste avondspits ooit is ‘onze eigen schuld, dikke bult’

EINDHOVEN - Het verkeer heeft dinsdag flinke last van de sneeuw. Volgens de ANWB gaat het om de drukste avondspits ooit. Op de Nederlandse wegen stond rond kwart voor zes 2296 kilometer file. Hoe dat kan? Volgens verkeersdeskundige Ruud Hornman wordt het simpelweg steeds drukker op de weg en maken we de verkeerde keuzes.

“Volgens mij zijn we voldoende gewaarschuwd, maar maken we toch allemaal de keuze om wel weer in die auto te stappen. En ook op deze tijdstippen”, zegt Hornman van de Breda University of Applied Sciences, voorheen NHTV. “We hebben allemaal onze redenen, per persoon ook vast legitiem, om toch echt op die tijd, op die weg te rijden. Leg ze op een hoopje en je krijgt 2000 kilometer file.”

Hij zegt dat als tien procent van de mensen een andere keuze maakt, dat dan een groot deel van de problemen is opgelost. “Als de weg bijna vol is, kunnen tien auto’s het verschil maken tussen stilstaan en doorrijden.”

'Aso's en angsthazen'

Eenmaal onderweg weten velen volgens Hornman ook niet wat te doen als het sneeuwt. “Er zijn mensen die denken: ik heb een grote dikke auto, winterbanden en ben een goede chauffeur. Mij kan niks gebeuren. Die rijden hard, wisselen van links naar rechts en halen volop in. Daar schrikken anderen weer van”, zegt hij. “Maar je hebt ook de angsthazen. Die kruipen waar je normaal gesproken wel zou kunnen doorrijden. Dan denk ik ook: blijf binnen.”

Natuurlijk speelt de overlast van de sneeuw volgens hem ook wel mee. “De capaciteit van de weg zakt als een pudding in elkaar. Waar je normaal meer dan 2000 voertuigen over een rijstrook kan laten rijden, zijn dat er nu misschien net 1000.”

Meer asfalt?

Hij vindt meer asfalt, ‘zoals nu snel geroepen wordt’, niet de oplossing. “De overheid zou meer moeten doen. Ik daag iedereen die dat zegt uit: kom maar eens met een oplossing. Meer wegen? Die worden evengoed propvol. En daarbij, wie gaat dat betalen? Nee, het ligt echt aan onszelf. Ons gedrag en onze keuzes”, zegt hij.

"Ga wat vaker thuis werken of plan vergaderingen op plekken die goed bereikbaar zijn het met openbaar vervoer. Dan kom je echt al een heel eind. Van de tien mensen die roepen dat ze absoluut niet thuis kunnen werken, zal het maar bij vijf écht zo zijn."