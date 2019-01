Op de Rockacademie wisten ze al dat Duncan Laurence er ging komen: 'Hij gaf gas en nam risico's'

“Op een gegeven moment begon hij met co-writing. Toen zat hij weer in Zweden of in Engeland om daar liedjes te ontwikkelen. Gewoon om de lat zo hoog mogelijk te leggen”, vertelt Eric. Dat Duncan mee zou doen aan het Eurovisie Songfestival, kwam voor Eric uit de lucht vallen. “Het is echt een verrassing. Als je twee weken geleden aan mij vroeg of hij mee ging doen aan Songfestival, had ik gezegd: ‘natuurlijk niet’.”

Duncan gaf eerder aan dat hij in zijn tijd bij de Rockacademie met sprongen vooruit is gegaan. “Je kunt hem alleen maar wat tips geven en wat handvatten. Hij kwam al goed binnen, maar hij is wel gegroeid”, zegt Eric. “Duncan bepaalde zelf welke tips hij opvolgde. Hij gaf echt gas en nam risico’s. Hij is een sterk wapen voor ons, want hij is echt een personality.”

Eigenheid

Duncan gaf zelf ook zanglessen. Een van zijn leerlingen, Quinty Bertens, zegt dat hij iemand is die je echt inspireert. “Hij vindt het belangrijk om zijn eigen waarden mee te geven. Tijdens zanglessen word je vaak gevormd naar een bepaald ideaal, maar Duncan laat je vrij”, vertelt ze.

Dat is volgens Quinty ook zijn kracht: “Duncan heeft iets te bieden wat niet veel anderen hebben: eigenheid.” Als het aan Quinty ligt, is Duncan dit jaar de winnaar van het Songfestival. “Hij werkt harder dan wie dan ook. Hij heeft het talent en de draai om voor heel de wereld op te treden”, zegt ze trots.

Ook Carlota Lopez van de Logt, een van Duncan’s bandleden, ziet dat hij enorm hard werkt. “Ik ken hem al vanaf dag één dat ik op de Rockacademie zit. Muziek staat voor hem op nummer één, hij werkt zo hard en hij is super getalenteerd”, zegt Carlota.

“Meedoen aan het Songfestival is de beste kans die hij op dit moment kan krijgen. Het is een soort trampoline die hij kon krijgen om naar buiten te springen. En dat gaat hij ook zeker doen, hij maakt een grote kans om te winnen.”