Waarschuwing voor gladde wegen in Brabant, code geel geldt tot het middaguur

Die code geldt tot woensdagmiddag twaalf uur.



Ongelukken

De sneeuw en gladheid zorgde dinsdag al voor meerdere ongelukken in Brabant. In de middag ging het onder meer mis in Oudenbosch, Nistelrode en Olland. Dinsdagavond gleed in Lieshout een auto van de provinciale weg N615. De wagen kwam ondersteboven in een sloot terecht. Een vrouwelijke inzittende werd in de ambulance behandeld.

De auto gleed in Lieshout van de weg af en belandde op zijn kop in de sloot. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)





LEES OOK: IJspret? Niet altijd voor automobilisten, maar met deze 15 tips ga je veilig de weg op

Dinsdag leidde aanhoudende sneeuw tot de langste spits ooit. Volgens de ANWB stond er op een bepaald moment verkeer over bijna drieduizend kilometer (zo goed als) stil. Bestuurders pasten de snelheid aan en reden langzaam, waardoor er files ontstonden. Tegen zeven uur waren de meeste problemen voorbij.