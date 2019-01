Burgemeester test haar voorleeskunsten bij Nationale Voorleesontbijt

HELMOND - Bij sommigen gaan de nekharen nog recht overeind staan als ze terugdenken aan de verplichte boeken die op school moesten worden doorgeploegd bij het Avi-lezen (technisch lezen). Maar lezen kan ook leuk zijn. Om dat te bewijzen werd er woensdag overal in de provincie voorgelezen bij het Nationale Voorleesontbijt. En ook in de Silvester-Bernadette school in Helmond lagen de broodjes en chocomel klaar voor de kleuterklassen voor een goed ontbijtverhaal.

De kinderen werden voorgelezen door hoog bezoek. Niemand minder dan burgemeester Elly Blanksma nam plaats op het podium om haar vertelkunst te laten zien. Voor haar was het een welkome afleiding na de schietpartij bij de Molenstraat die de gemeente deze week opschudde. "Dit is fantastisch. Het was heel leuk om te doen."

Blanksma: "Ik heb zelf ook kinderen, daar heb ik altijd veel aan voorgelezen. Met de kinderen erbij ben je zelf ook meer kind."

Lees verder onder de tweet.





Belangrijk

"Het is heel belangrijk om dit te doen", zegt Monique Ekert, directeur van de school. "Lezen is heel belangrijk voor de kinderen om kansen te krijgen en mee te doen in de samenleving."

Ekert heeft ook nog complimenten over voor de voorleesgast: "Ze deed het fantastisch. Dat is knap want ze is niet dagelijks op een basisschool en ze leeft zich heel goed in."