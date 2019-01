Psychiater mag beroep niet meer uitoefenen na seks met patiënte, man geeft Parkinson de schuld

EINDHOVEN - Een psychiater uit Eindhoven mag nooit meer zijn beroep uitoefenen. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven heeft dit bepaald. De man heeft jarenlang een seksuele relatie gehad met een patiënte. Het gaat om de zwaarste maatregel die het college kan opleggen.

De psychiater geeft toe dat hij langdurig en ernstig grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. De man zegt dat het is begonnen toen in december 2014 de diagnose ziekte van Parkinson bij hem was vastgesteld. Hij beweert dat zijn ziekte en de medicijnen die hij hiervoor gebruikte, van invloed zijn geweest op zijn gedrag.

Virtuele seks

De vrouw was van begin 2006 tot juli 2015 bij hem in behandeling. Begin 2014 ontstond er een seksuele relatie. Die kon worden vastgesteld aan de hand van ongeveer dertigduizend WhatsApp-berichten, waarin ze onder meer virtuele seks met elkaar hadden. Zo stuurde de hulpverlener naaktfoto's van zichzelf naar zijn cliënte. Tijdens de behandelsessies is hierover nooit gesproken, evenmin werd hierover iets vastgelegd in het patiëntendossier.

Zowel de patiënte als de Inspectie Gezondheidszorg had een klacht ingediend. "Een hulpverlener mag geen seksuele relatie aangaan met degene die aan zijn hulp of zorg is toevertrouwd", aldus de inspectie. De psychiater zegt dat het verkeerd is gegaan, nadat hij te horen had gekregen dat hij Parkinson had. Deze ziekte en de medicijnen moeten van invloed zijn geweest op zijn ontoelaatbaar gedrag, zo zei hij.

De psychiater is overigens eind augustus vorig jaar al gestopt, maar hij staat nog wel als zodanig in het zogeheten BIG-register. Dit geeft duidelijkheid over wat een zorgverlener kan en mag. Deze inschrijving wordt nu geschrapt.