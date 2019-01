Berry redde vrouw en kinderen uit auto, die op zijn kop in de sloot lag: 'Gelukkig leefden ze nog'

SCHIJNDEL - Een auto op zijn kop in de sloot. Dat gebeurt wel vaker deze dagen. Maar als er nog mensen in die wagen zitten, die er bovendien niet uit kunnen komen, dan ligt dat anders. Zeker als je ook een kind hoort roepen.

Het overkwam Berry Brusselers deze woensdagmiddag in zijn woonplaats Schijndel. Hij was op weg naar zijn woning op Resort de Molenheide toen hij rond één uur ter hoogte van de Vijverweg een auto in het water zag liggen. Brusselers had niet meteen de ernst van de situatie in de gaten, maar dat veranderde snel.

'Niet gewond, wel in paniek'

“Ik sprong het water in, al wist ik niet hoe diep het was, en wilde de auto aan de voorkant openen. Dat lukte niet, waarna ik het aan de andere kant probeerde. Toen hoorde ik een kind roepen. Ik keek naar binnen en zag zelfs twee kinderen en een vrouw, hun moeder zo bleek later. Gelukkig leefden ze allemaal nog. Ik heb ze er één voor één uitgehaald. Volgens mij waren ze niet gewond, maar ze waren wel in paniek.”

De vrouw was door de gladheid van de weg geraakt en in een sloot tot stilstand gekomen. Politie, brandweer en ambulance waren snel ter plekke, ondanks de drukte door de sneeuwval en de gladheid. Brusselers: “Ik had de kinderen in eerste instantie in mijn auto gezet. Agenten hebben ze daarna overgebracht naar een politiewagen. Ze zouden naar een ziekenhuis zijn afgevoerd.”

Het is niet bekend waar ze vandaan komen en hoe het met ze is. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn de moeder, haar kinderen en Brusselers in een ziekenwagen nagekeken. Daarna zijn de slachtoffers weggebracht. Brusselers vertrok ook van de onheilsplek, maar niet nadat hij door de vrouw en agenten was bedankt voor zijn heldendaad.

'Vrouw ook verschrokken'

Het voorval is hem niet in de koude kleren gaan zitten. “Ik ben naar huis gereden en heb een tijdje onder de douche gestaan. Je mag best weten dat ik nog lang heb staan natrillen van de emotie. Dat beeld van die kinderen met hun moeder zal ik niet gauw vergeten. Dat zal inderdaad nog wel een tijdje op mijn netvlies blijven staan. Mijn vrouw was thuis om me op te vangen, maar zij was uiteraard ook verschrokken.”