'Douze points' van Esther Hart voor eerste Sing Sing Sing in Berlicum

Met zoveel mogelijk mensen zingen, dat is wat Evelien doet tijdens Sing, Sing, Sing. Het nieuwe zangfestijn met een bijzonder concept. “Ik ga mensen in relatief korte tijd driestemmig een popnummer leren zingen. Bij binnenkomst krijg je afhankelijk van je stemgeluid de partij in hoog, midden of laag. Vandaar ook de naam Sing, Sing, Sing. De zangers en zangeressen gaan in hun eigen stemgroep het nummer oefenen. Aan het einde van de avond kunnen ze dan het nummer met elkaar en de artiest van het nummer samen zingen.

Douze points

Op het nieuwe zangfeestje kwamen zo'n 50 liefhebbers af, vooral veel vrouwen. Maar ze waren allemaal positief over 'Sing Sing Sing'. Een van de deelnemers vertelt: "Ik heb nog nooit gezongen, maar ik vond het erg leuk." Ook Esther Hart was onder de indruk van wat de groep in korte tijd gepresteerd had. "Douze points, voor Berlicum", riep ze nadat ze samen het lied gezongen hadden.