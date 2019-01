Efteling tovert Baron 1898 voor één avond om tot escape room: 'Dit maak je nooit meer mee!'

In november 2018 lanceerde de Efteling een YouTubeserie waarin bekende YouTubers hun familieleden moesten bevrijden uit één van de attracties.

'Uniek om mee te maken'

Fans van de Efteling reageerden via sociale media massaal op de video's. Ze wilden dolgraag zelf zo'n escape-avontuur in het park beleven. Daar werd gehoor aan gegeven met een prijsvraag. De tien winnaars mochten woensdagavond als enige van Nederland deze bijzondere escaperoom uitproberen.

Vier dames kwamen er speciaal voor uit Friesland gereden. "Daar hebben we de drie uur durende autorit graag voor over!", aldus Annegré de Boer. "Het is echt heel uniek om dit mee te mogen maken. Dit maak je nooit meer mee!"

Pittig

Ze moesten woensdag binnen een uur ontsnappen uit de Baron 1898 door puzzels en raadsels op te lossen. En dat was lang niet altijd even makkelijk. "Het was vrij pittig", Shanthi Koppe. "Er waren allemaal codes die je moest onthouden. Iedereen had zijn eigen techniek."